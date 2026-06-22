Mehmet Şimşek: Hanehalkı enflasyon beklentileri geriledi

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı sektörel ve hanehalkı enflasyon beklentileri verilerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paylaştığı mesajla enflasyon beklentilerini değerlendirdi.

Mehmet Şimşek, hanehalkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini belirterek "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"EŞEL MOBİL BAŞTA OLMAK ÜZERE GEREKLİ TEDBİRLERİ HIZLI VE ETKİN BİÇİMDE DEVREYE ALDIK"

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜZDE 3,4 PUAN İYİLEŞTİ

Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

Sektörel enflasyon beklentileri geriledi