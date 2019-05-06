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Mehmetçik Ramazan paketlerini dağıttı

Kosova’da görev yapan Türk askeri bu yıl Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Mehmetçik kapı kapı gezerek yardım paketlerini dağıtarak insanları sevindirdi.

İHA | 06.05.2019 - 18:19..
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Türk Kızılayı tarafından gönderilen gıda yardımı paketlerini dağıtan Mehmetçik, Kosovalı ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Kosova’ya 1999 yılında barışı sağlamak için intikal eden Türk askeri, görev yaptığı Prizren’de yerleşim yerlerinde kapı kapı gezerek yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

İFTAR ÇADIRLARI KURULDU

Mehmetçik çok sayıda aileye yardım paketti verdi. Nato’nun Kosova’daki Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Mehmetçik, her yıl Ramazan öncesinde paketler, Ramazan ayı boyunca da Kosova’nın farklı şehirlerinde iftar çadırları kurarak Kosovalılara kucak açıyor.

Mehmetçik Ramazan paketlerini dağıttı

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