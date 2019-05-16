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Mendil satarken araba çarpan çocuk hastanelik oldu

Bursa'da trafik ışıklarında mendil satarken hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki Suriye uyruklu Taha Ceddo, yaralandı.

DHA | 16.05.2019 - 10:50..
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F.Y. yönetimindeki 16 YC 735 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup asfalta düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

BABASININ UMRUNDA OLMADI

Sağlık ekipleri yerde yatan Taha Ceddo'ya müdahale ederken, bu sırada kaza yerine babası Faysal Ceddo geldi. Çocuğu acılar içinde kıvranan Faysal Ceddo'nun, rahat tavırları dikkat çekti.

Taha Ceddo, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mendil satarken araba çarpan çocuk hastanelik oldu ViDEO

Mendil satarken araba çarpan çocuk hastanelik oldu

Mendil satarken araba çarpan çocuk hastanelik oldu

Mendil satarken araba çarpan çocuk hastanelik oldu

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