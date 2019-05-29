Merkel AB'deki tehlikeye dikkat çekti

Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya ve dünyanın diğer yerlerinde 'karanlık güçler'in ana akımın içinden destek bularak yükseldiğini söyleyerek, "çok işimiz var" dedi.

CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Merkel "Almanya'da doğal olarak bu akımlar her zaman belli bir bağlam içinde, kendi geçmişimizin bağlamı içinde anlam taşıyacaktır. Bu da bizim başkalarından çok daha uyanık olmamız gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

GEÇMİŞİN HAYALETLERİYLE YÜZLEŞMEMİZ LAZIM

Milliyetçi ve aşırı sağ partilerin güç kazandığı ancak kimilerinin tahmin ettiği kadar büyük boyutlarda bir yükseliş yaşamadığı Avrupa Parlamentosu seçimleri ertesinde CNN'e kapsamlı bir mülakat veren Merkel, "Geçmişin hayaletleriyle yüzleşmemiz lazım. Gençlerimize tarihin bize ve başkalarına yaşattıklarını anlatmamız gerekiyor" dedi.

Son zamanlarda Almanya'da Yahudilere yönelik saldırılarda artış görülmesi üzerine bir hükümet yetkilisi bir kaç gün önce Yahudileri kamusal alanlarda ibadet takkeleriyle dolaşmamaları konusunda uyarmıştı.

KORUNMAYA ALINMAYAN SİNAGOG YOK

Almanya'da Yahudi düşmanlığının yükselişiyle ilgili soruyu yanıtlarken Başbakan Merkel "Maalesef her zaman belli bir oranda Yahudi düşmanlığı var" diye konuştu ve "Bugüne kadar Alman polisi tarafından koruma altına alınması gerekmeyen tek bir Sinagog, Musevi okulu, anaokulu olmadı" dedi.

Aşırı sağın yükselişiyle ilgili bir başka faktör de mülteci politikası. 13 yıldır iktidardaki Merkel bazı çevreler tarafından mülteci krizi konusunda izlediği esnek tutum ile Almanya'daki aşırı sağcı, Müslüman karşıtı AfD partisinin ve onunla bağlantılı olarak Avrupa genelindeki sağ popülist dalganın yükselişine sebep olmakla suçlanıyor.