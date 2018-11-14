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Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ın karşı çıktığı, bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

AA | 14.11.2018 - 05:39..
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Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Avrupa'nın geleceğine ilişkin konuşma yaptı.

Birlikteliğin Avrupa'nın başarısı için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birlikte olduklarında ortak çıkarlarını ve değerlerini daha iyi savunabileceklerini belirtti.

AB'de askeri alanda yapısal olarak önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

"NATO'YA KARŞI BİR ORDU DEĞİL"

Merkel, bu ordunun NATO'ya karşı bir ordu olmayacağının altını çizerek, NATO içinde ortak bir Avrupa ordusu ile yer alınabileceğini kaydetti.

Avrupa'nın küresel sahnede birliktelik gösterdiğinde güçlü olabileceğini, kayıtsız şartsız başkalarına güvenebilecekleri zamanların bittiğini dile getiren Merkel, bunun Avrupalıların kendi kaderini kendilerinin eline almaları gerektiği anlamına geldiğini bildirdi.

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

"MÜLTECİ KRİZİNE KARŞI FRONTEX GÜÇLENDİRİLMELİ"

Avrupa'yı 2015'te etkileyen mülteci krizini hatırlatan Merkel, "2015’ten önce mülteci konusunun AB'nin ortak bir konusu olduğunu kabul etmek uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Merkel, AB'nin dış sınırlarını koruması gerektiğini, bunun için Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) güçlendirilmesini istedi.

AB'de bütçe tartışmalarını da değerlendiren Merkel, sorunlarını, taahhütlerini dikkate almayarak ve yeni borç alarak çözmek isteyenlerin Avro Bölgesi'nin istikrarını tehlikeye attığını kaydetti.

Angela Merkel, ortak para biriminin, her üyenin kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde işlevsel olabileceğini söyledi.

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

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