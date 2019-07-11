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Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

Angela Merkel, 20 gün içerisinde üç kere titreme nöbeti geçirince, Danimarka Başbakanı'nı karşılama töreni alanına Almanya Şansölyesi için sandalye konuldu.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 13:51..
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Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel son günlerde katıldığı törenlerde titremeleriyle gündeme geliyor.

İLK TİTREME UKRAYNA'DA ORTAYA ÇIKTI

İlk kez 18 Haziran'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titrediği görüntülenen Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.

Merkel'i Ukrayna'da titreme krizi tuttu ARŞİV

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

BU KEZ ALMANYA'DA FENALAŞTI

Bu açıklamalarından sonra, 27 Haziran'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kamera karşısına geçen Merkel, bir kez daha fenalaştı.

Yine susuz kaldığını belirten Merkel'e basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.

Angela Merkel yine titrerken görüntülendi ARŞİV

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

ÜÇÜNCÜ TİTREME KRİZİ

Son olarak da 10 Temmuz'da Finlandiya Başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende, milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

Kameralar önünde 3 kez kriz geçiren Merkel bu kez 'susuz kaldım' açıklamasından farklı olarak, "İyiyim. Benim hakkımda endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi ARŞİV

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

MERKEL İÇİN SANDALYELER HAZIRLANDI

Resmi görevlerine devam eden Almanya Şansölyesi, bugün de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i Berlin'de resmi törenle karşılayacak.

Merkel'in bir kez daha titreme nöbeti geçirmesini istemeyen Almanya Hükümeti, tören öncesi sandalye önlemi aldı.

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı



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