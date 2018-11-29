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Merkel'in uçağı Arjantin yolunda arızalandı

G-20 Zirvesi için Arjantin'e giden Almanya Başbakanı Merkel'in uçağı acil iniş yaptı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 23:24..
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Merkel'in uçağı Arjantin yolunda arızalandı

Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'u taşıyan uçağın, elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Arjantin'e devam edemeyerek Köln-Bonn Havalimanı'na indiği belirtildi.

Köln-Bonn Havalimanı'ndaki iniş esnasında güvenlik önlemleri alındığı ve itfaiyenin hazır bekletildiği ifade edildi.

Merkel'in uçağı Arjantin yolunda arızalandı

HOLLANDA ÜZERİNDEYKEN ARIZALANDI

Arızanın, uçağın Hollanda hava sahası üzerindeyken meydana geldiği ve mürettebatın Arjantin istikametinden dönerek Köln Havalimanı'na acil iniş yaptığı kaydedildi.

Yerel saatle 19.00'da Berlin'den hareket eden Merkel'in, teknik arıza haberini uçaktaki gazetecilerle sohbet toplantısı yaptığı esnada aldığı belirtildi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin başka bir uçakla Arjantin'e hareket edeceği ancak zirveye gecikmeli katılabileceği bildirildi.

Merkel'in uçağı Arjantin yolunda arızalandı

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