1 Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2019'un son ayında faizi yüzde 12'ye indirdi.

2 Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasbetti Konya'da, öğrencilerden bıçak ve tabancayla para ve telefon gasbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

3 Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ hakkında konuştu Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, bir ödül töreninde beraber sunuculuk yaptı.

4 Gökhan Dağıstanlı ile Kimsesiz Şarkılar üzerine konuştuk “Kimsesiz Mektuplar”dan sonra “Kimsesiz Şarkılar”ını okurla buluşturan Gökhan Dağıstanlı ile içinden şarkılar geçen bir söyleşide buluştuk…

5 Hindistan’da vizesi geçen Müslümanlara büyük ceza Hindistan vizesi alıp, vize süresi dolduktan sonra ülkede 1 gün fazla kalan Hindulara 8 lira para cezası kesilirken, aynı suçu işleyen Müslümanlara ise bin 720 lira ceza uygulanıyor.

6 Avcılar'da üniversite öğrencisi kız camdan düştü 4. kattan düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K., ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.