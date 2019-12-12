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Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2019'un son ayında faizi yüzde 12'ye indirdi.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 14:00..
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Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Yeni yıla sayılı günler kala Merkez, faiz kararını açıkladı.

YÜZDE 2 İNDİRİM DAHA GELDİ

Temmuz sonundan itibaren faiz kararlarında indirime giden Merkez Bankası'nın 2019'un son toplantısından da yüzde 2 indirim kararı çıktı.

Para Politikası Kurulu toplantısında alınan karar; "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir." diyerek duyuruldu.

YÜZDE 10'LUK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Merkez Bankası'nda faizi sabit tutan Murat Çetinkaya'nın başkanlıktan alınmasının ardından, Murat Uysal başkanlığa getirilmişti.

Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu; 25 Temmuz'da faizi yüzde 24'ten 19,75'e, 12 Eylül'de ise yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye 24 Ekim'de 16,50'den yüzde 14'e indirmişti.

Böylece temmuz ayından bu yana faizde toplamda yüzde12'lik indirim sağlandı.

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