Merkez Bankası faizi indirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, banka politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Buna göre, bankanın ana fonlama aracı olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde sabit kaldı.
EYLÜLDE 625 PUAN ARTIRMIŞTI
Merkez Bankası'nın, eylül ayında gerçekleştirdiği toplantısında, politika faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltilmişti.
DOLARIN DURUMU
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.35'te seyreden kur, faizleri değiştirmeme kararı sonrası 5.30'a kadar geriledi.