Merkez Bankası faizi indirmedi

Bu da İzlanda spası: Buzullar içinde Mavi Lagün deneyimi

Çukurca'daki 3 üs bölgesine düşen yıldırım, 6 askerimizin yaralanmasına neden oldu.

Zonguldak'ta yağan yağmurlar heyelana neden oldu

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.