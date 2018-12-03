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Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

Terör örgütünün çağrısı üzerine terörist başı Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için parti binasında açlık grevi başlatan 9 HDP'liye polis müdahale etti.

İHA | 03.12.2018 - 01:01..
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Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

Mersin Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde merkez komitesinin terörist başı Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde tecridin kaldırılmasına yönelik aldığı karar ve yaptığı çağrılar üzerine ve cezaevinde bulunan Leyla Güven’in açlık grevine destek olmak amacıyla, HDP Mersin il binasında açlık grevine katılan 11 şahıs hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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HDP BİNASINDAKİ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Mahkemesinin ’suç ve suçluyu övmek ve terör örgütünün propagandasını yapmak’ ile suçlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, HDP il binasında açlık grevinde bulunan ve aralarında HDP Mersin İl Eşbaşkanı Zuhal Önen’in de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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