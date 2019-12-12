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Mersin'de altın hırsızlarının kuyumcudaki görüntüsü

100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan hırsızların, altınları satarkenki rahat tavırları ve gülmeleri dikkat çekti

İHA | 12.12.2019 - 11:08..
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Ş.A. ve M.A. isimli çift, evlerinden içerisinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik para kasasının çalındığını söyledi.

BİN 800 TL PARA İLE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı V.Y., C.Y, A.Y., G.Y. ve Ö.U. isimli şahısların yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin’in Tarsus ve Hatay’ın İskenderun ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, V.Y.’yi Tarsus’ta müştekilere ait bir kilitli burma bilezik ve bin 800 lira para ile yakalarken, C.Y. ve G.Y. de İskenderun’da gözaltına alındı.

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar -1

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, diğer 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin’e getirilen 1’i kadın 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Y. ve C.Y. tutuklanırken, G.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de altın hırsızlarının kuyumcudaki görüntüsü ViDEO

ALTINLARI GÜLEREK SATTILAR

Öte yandan, İskenderun’da 4 şahsın kuyumcuya altın satma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde biri kadın 2 kişi kuyumcuya girerek pazarlık yaparken, daha sonra 2 kişinin daha geldiği görülüyor. Bir süre kuyumcuyla pazarlık yapan şahıslar, altınları satıp paraları alarak kuyumcudan çıkıyorlar. Şahısların satış boyunca rahat tavırları ve gülmeleri ise dikkat çekiyor.

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar -2

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar -3

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar -4

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar -5

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar -6

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