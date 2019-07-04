Mersin'de çaldığı araç sonu oldu

Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarından İstanbul’a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi.
MİNİBÜSÜ ÇALDI, KAZA YAPTI
Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait 01 COP 47 plakalı minibüsü çalarak kaçtı. C.Ç. adlı şahıs, Tarsus’ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı’nda refüjlere çarparak kaza yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ehliyeti olmadığını öğrenilen C.Ç., kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.