Mersin'de çaldığı araç sonu oldu

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ABD'de viski fabrikası yandı: 45 bin varil zarar gördü

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Motosikletli kapkaççı: Adrenalin olsun diye yaptık

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1 Ebru Gündeş tatile çıktı Bodrum'da olduğu belirtilen şarkıcının, makyajsız paylaştığı tatil pozu, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

2 Facebook'un kripto parası Libra, Rusya'da yasaklanmayacak Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamak için ayrı bir düzenleme yapmayacaklarını açıkladı.

3 Polis Koleji Giriş Sınavı FETÖ soruşturmasında: 12 gözaltı 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

4 Çin'in Yunnan eyaletini vuran dev hortum Çoğu zaman yaşanan talihsiz felaketlerle gündeme gelen Çin'den bu kez dev bir hortum görüntüsü geldi.

5 BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu İngiliz medyası, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi’nin Londra’daki evinde ölü bulunmasının ardından şoke eden detaylara yer vermeye devam ediyor.

6 Minibüsçülerin yolcu yarışı İstanbul'da minibüsü daha fazla doldurabilmek için birbiriyle yarışan iki sürücü, aracın içindeki yolcuların canını hiçe saydı.