taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.776
Euro
6.4265
Altın
1467.08
Borsa
110114.66
Gram Altın
272.037
Bitcoin
41560.21

Mersin'de DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Silifke İlçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA | 12.12.2019 - 18:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan yurt içine giriş yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

DEAŞ adına Suriye'nin Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetlerinde bulunan ve sözde El Bab komutanı olan zanlının sorgusu ve devam eden çalışmalar neticesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Operasyon neticesinde, şüpheliyle birlikte olan 1 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı -1


Mersin'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı -2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

385
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

438
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

136
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

468
Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

289
Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

449
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir