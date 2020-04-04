Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

48 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada Güney Amerika'daki Ekvator'da kokain ticareti yapan kişinin Türkiye'de bazı kişilerle irtibat halinde olduğunu ve yasal yüklerin arasındaki konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirilen uyuşturucu maddelerin alıcılara gönderileceğini tespit etti.

Mersin limanı üzerine gelen bir gemiye operasyon düzenleyen ekipler, soğutucu kısmındaki boşluklar içinde, 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis ekiplerince 5 şüpheliden 1'i Kocaeli'nde diğeri Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.