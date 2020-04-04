taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi

Polis ekiplerince gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirilirken, şüpheli 5 kişiden 2'si yakalandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

48 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada Güney Amerika'daki Ekvator'da kokain ticareti yapan kişinin Türkiye'de bazı kişilerle irtibat halinde olduğunu ve yasal yüklerin arasındaki konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirilen uyuşturucu maddelerin alıcılara gönderileceğini tespit etti.

Mersin limanı üzerine gelen bir gemiye operasyon düzenleyen ekipler, soğutucu kısmındaki boşluklar içinde, 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis ekiplerince 5 şüpheliden 1'i Kocaeli'nde diğeri Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Antalya’da sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.
Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.
Antalya'da yasağı ihlal etti, merdiven altı tıraş yaptı
Koronavirüsle mücadele kapsamında berberlerin kapatılması sonucu yasağı ihlal eden adam, merdiven altında saç tıraşı yaparken görüldü.
Esenyurt'ta açık olan kahvehaneye polis baskını
Korona nedeniyle önlem almayarak mühürlenen kahvehaneyi işletmeye devam eden iş yeri sahibine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
163
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
467
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
239
Serel Yereli'den çocuk açıklaması
Serel Yereli'den çocuk açıklaması
261
Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar
Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar
736
Maske kullanımının önemini anlatan video
Maske kullanımının önemini anlatan video
144
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir