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Mersin'de hastane inşaatında çökme oldu

Yapımı bir süredir devam eden Mersin'deki bir hastane inşaatı çöktü.

AA | 21.10.2019 - 20:57..
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatındaki ek binada çökme meydana geldi...

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki beton dökümü esnasında çökme oluştu.

Mersin'de hastane inşaatında çökme oldu

Çökmede, yaralanan olmazken iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.

Mersin'de hastane inşaatında çökme VİDEO

"ANA HİZMET BİNASINDA YAŞANDI"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin, ana hizmet binasında yaşanmadığını belirterek, "Çökme, müştemilat diye tabir edilen, binanın yakında inşa edilen 'teslim merkezinde oluştu. Beton dökümü esnasında kalıplarda çözülme meydana geldi ve olay yaşandı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Olay, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza da değil." dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatındaki ek binada çökme meydana geldi...

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki beton dökümü esnasında çökme oluştu.

Mersin'de hastane inşaatında çökme oldu

Çökmede, yaralanan olmazken iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.

Mersin'de hastane inşaatında çökme VİDEO

"ANA HİZMET BİNASINDA YAŞANDI"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin, ana hizmet binasında yaşanmadığını belirterek, "Çökme, müştemilat diye tabir edilen, binanın yakında inşa edilen 'teslim merkezinde oluştu. Beton dökümü esnasında kalıplarda çözülme meydana geldi ve olay yaşandı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Olay, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza da değil." dedi.

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