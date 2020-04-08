Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

Mersin'de ailesiyle kaldığı Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ayşe Düzkaya'dan bir daha haber alamayan torunu, durumu 50. Yıl Polis Merkezi'ne bildirdi.
Uzman motorize ve yaya polis ekipleri, Düzkaya'nın gidebileceği alanlarda arama çalışması başlattı.
ARAZİ, TERMAL KAMERAYLA TARANDI
Havanın kararmasının ardından bölgeye, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Termal kameralı drone'la araziyi tarayan ekipler, aramanın henüz 7. dakikasında seraların yanında ısı akışı fark etti.
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ÇUKURDA BAYGIN HALDE BULUNDU
Bölgeye giden polis, Düzkaya'yı düştüğü yaklaşık iki metrelik çukurda baygın halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kaybolduğu yerin yaklaşık bir kilometre uzağında ulaşılan Düzkaya, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Düzkaya'nın ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.