Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

1 Didem Madak ve şiirleri üzerine Edebiyatın çiçekli ve anne kokan şiirlerinin güzel kadın şairi Didem Madak’ şiirleri ve onun için yazılmış 2 kitap ile anıyoruz…

2 Didem Madak ve şiirleri üzerine Edebiyatın çiçekli ve anne kokan şiirlerinin güzel kadın şairi Didem Madak’ şiirleri ve onun için yazılmış 2 kitap ile anıyoruz…

3 Didem Madak kimdir Edebiyat sahnesinin çiçekli ve anne kokan şiirlerinin güzel kadın şairi, Didem Madak’ın hayat hikayesidir.

4 Fransa'da sağlık çalışanlarına kalitesiz önlük veriliyor Fransa'da koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına verilen ekipmanların kalitesizliği gözler önüne serildi.

5 İspanya'da koronavirüs ölümleri durdurulamıyor İspanya'da son 24 saatte 757 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

6 Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek EPDK, kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceğini, uygulamanın belirli bölgeler için geçerli olduğunu belirtti.