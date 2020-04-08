taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7848
Euro
7.3942
Altın
1652.24
Borsa
92452.79
Gram Altın
360.068
Bitcoin
49494.44

Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

72 yaşındaki alzheimer hastası kadını bulmak için termal kameralı drone yardımı ile kurtarma operasyonu yapıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

Mersin'de ailesiyle kaldığı Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ayşe Düzkaya'dan bir daha haber alamayan torunu, durumu 50. Yıl Polis Merkezi'ne bildirdi.

Uzman motorize ve yaya polis ekipleri, Düzkaya'nın gidebileceği alanlarda arama çalışması başlattı.

ARAZİ, TERMAL KAMERAYLA TARANDI

Havanın kararmasının ardından bölgeye, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Termal kameralı drone'la araziyi tarayan ekipler, aramanın henüz 7. dakikasında seraların yanında ısı akışı fark etti.

Arazide kaybolan alzheimer hastası termal kameralı dronla bulundu VİDEO

ÇUKURDA BAYGIN HALDE BULUNDU

Bölgeye giden polis, Düzkaya'yı düştüğü yaklaşık iki metrelik çukurda baygın halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaybolduğu yerin yaklaşık bir kilometre uzağında ulaşılan Düzkaya, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Düzkaya'nın ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

Mersin'de kaybolan alzheimer hastası, drone'la bulundu

İlginizi Çekebilir
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
EPDK, kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceğini, uygulamanın belirli bölgeler için geçerli olduğunu belirtti.
Alanya'da kahveye çevrilen evde 15 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 15 kişi yakalanırken, toplam 47 bin 250 liralık idari para cezası kesildi.
AK Parti'den üniversiteler için kanun teklifi
Üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sunuldu.
Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı
Polis ekiplerince 11 kilo altın ve 140 bin euro para çalan 5 hırsız yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
680
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
220
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
315
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
183
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
295
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
236
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir