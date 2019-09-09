Mersin'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Mersin'de bir kuyumcu, polisi arayarak 21 yaşındaki M.Z.D. adlı kişinin kendisine sahte altın kolye satmak isterken yakaladığını iletti.

OLAY YERİNDE GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık olayını aralarında kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişiyle birlikte yaptığını söylemesi üzerine plakası belirlenen araç, otoban gişelerinde durdurularak içerisinde bulunan B.N.D. ile E.Y. adlı şahıslar da gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Kız kardeşler sahte altınla dolandırıcılık yaparken yakalandı VİDEO



KUYUMCULARI DOLANDIRMAK İSTEDİLER

Yapılan incelemede, şüphelilerin aynı yöntemle Mersin'de iki kuyumcuyu daha sahte altın kolye satarak dolandırdıkları belirlenirken, üzerlerinden çıkan 2 bin 910 lira paraya el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili M.K. adlı şüphelinin ise arandığı bildirildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan zanlılardan M.Z.D.'nin, bir kuyumcuda sahte altın bozdururken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyumcu dükkanına gelen zanlının, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya vererek bir süre sohbet ettikten sonra parayı alarak ayrıldığı görüldü.