taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7363
Euro
6.3309
Altın
1506.34
Borsa
100068.95
Gram Altın
277.47

Mersin'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

3 ayrı kuyumcudan sahte altın kolye bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı, tutuklandı.

İHA | 09.09.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de bir kuyumcu, polisi arayarak 21 yaşındaki M.Z.D. adlı kişinin kendisine sahte altın kolye satmak isterken yakaladığını iletti.

Mersin'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

OLAY YERİNDE GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık olayını aralarında kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişiyle birlikte yaptığını söylemesi üzerine plakası belirlenen araç, otoban gişelerinde durdurularak içerisinde bulunan B.N.D. ile E.Y. adlı şahıslar da gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Kız kardeşler sahte altınla dolandırıcılık yaparken yakalandı VİDEO

KUYUMCULARI DOLANDIRMAK İSTEDİLER

Yapılan incelemede, şüphelilerin aynı yöntemle Mersin'de iki kuyumcuyu daha sahte altın kolye satarak dolandırdıkları belirlenirken, üzerlerinden çıkan 2 bin 910 lira paraya el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili M.K. adlı şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Mersin'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan zanlılardan M.Z.D.'nin, bir kuyumcuda sahte altın bozdururken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyumcu dükkanına gelen zanlının, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya vererek bir süre sohbet ettikten sonra parayı alarak ayrıldığı görüldü.

Mersin'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Mersin'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

312
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

142
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

131
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

23
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

26
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

297
Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir