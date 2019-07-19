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Mersin’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin’de silahlı kavgada hayatını kaybeden kişi için konuşan zanlı, “Pişmanım, ağladım zavallı çocuk için üzgünüm,” şeklinde konuştu.

İHA | 19.07.2019 - 10:22..
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Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İKİ TARFTA ALKOLLÜYDÜ

İddiaya göre, mahallede içki içen Kadir Ü. ile Yusuf M. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafın tanıdıklarının da dahil olduğu silahlı kavgada Yusuf M. (28) aldığı kurşunla hayatını kaybederken, 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mersin’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Hayatını kaybeden Yusuf M'nin cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, yaralılar da çeşitli hastanelere sevk edildi.

Mersin’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yaptı.

Mersin’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Yapılan çalışmalar sonucunda silahı ateşleyen Kadir Ü.'yü Müftü Deresi kenarında tüfekle yakalayan ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Ekipler, olaya karışan M.Ü. ile C.E.'yi de gözaltına aldı.

"ZAVALLI ÇOCUK İÇİN ÜZGÜNÜM ONA"

Bugün emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kadir Ü. ve C.E. tutuklanırken, M.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Cinayetle suçlanıyorsun bir şey diyecek misin?' sorusuna "Pişmanım" diyen Kadir Ü., 'Ağladın mı?' sorusuna da "Ağladım, zavallı çocuk için üzgünüm ona" dedi.

Mersin’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

'Neden oldu?' sorusuna "Olmayacak bir şey oldu" yanıtını veren Kadir Ü., "Bana hakaret etti. Alkollü iken saldırdılar" diye konuştu.

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