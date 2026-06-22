Mersin'de tesettür mayolu kadın havuza alınmadı: Görevli tutuklandı

Mersin'de yazlık bir sitede, A.T. adlı bir kadının tesettür mayosuyla havuz alanına girmesine izin verilmedi.

Havuzdaki çocuğunun başında durabilmek için havuzun kenarında durmak isteyen A.T.'yi havuz alanına sokmayan site görevlisi, yönetimin kararı olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Mersin Mezitli'nin Tece Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede yaşanan olayın ardından A.T., sosyal medya hesabından yaşananları anlattığı video paylaştı.

Videonun yayılması üzerine sitedeki yasakçı uygulama, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyadaki tepkiler sonrası Mersin Cumhuriyeti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında sitenin yöneticisi Mehmet G. ile görevli Baran D. hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

YÖNETİCİ YURT DIŞINDA

Baran D., 19 Haziran'da gözaltına alınırken Mehmet G.'nin, yurt dışında olduğu tespit edildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen görevli Baran D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Baran D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.