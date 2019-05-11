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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Mersin'in Mut ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 kişiden biri de cezaevine gönderildi.

AA | 11.05.2019 - 09:33..
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Mut İlçe Emniyet ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarının kullanıcılara ve eğlence merkezlerindeki şahıslara uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine Mut Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler takibe alındı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

8 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerice ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ekili alanda 83 kök ve zanlının iç çamaşırının içerisinde satışa hazır 8 gram kubar esrar ele geçirildi.

1 KİŞİ DENETİMLİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan operasyonda O. B. ve E. D. isimli 2 şüpheli, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden O. B, tutuklanırken, E. D. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

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