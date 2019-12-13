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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 13.12.2019 - 15:25..
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ediyor.

Operasyon kapsamında Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapıldı.

4 GÖZALTI

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilogram esrar, 8 gram metamfatamin, 10 gram plaka esrar, 1 fişek ile 1 esrar içme aparatı ele geçirildi.

Ayrıca Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan şahsın resmi belgede sahtecilik suçundan da arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarma karakollarına götürüldü.

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