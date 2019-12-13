Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ediyor.
Operasyon kapsamında Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapıldı.
4 GÖZALTI
Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilogram esrar, 8 gram metamfatamin, 10 gram plaka esrar, 1 fişek ile 1 esrar içme aparatı ele geçirildi.
Ayrıca Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan şahsın resmi belgede sahtecilik suçundan da arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, jandarma karakollarına götürüldü.