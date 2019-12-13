Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

1 Yapay zekayla kanseri yakalayan teknoloji Dr. Ali Ertürk, kanser için ekibi ile geliştirdiği, DeepMACT görüntüleme teknolojisi hakkında bilgi verdi.

2 Volkswagen Türkiye kararını ikinci kez erteledi Manisa'ya fabrika kurmayı planlayan Volkswagen, son kararını şubat ayında açıklayacağını duyurdu.

3 Haraç çetesini esnafın oğulları kaçırdı Bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yeyip olay yerinden kaçtı.

4 İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi Oturmak için belediye başkanı seçilmediğini dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul konusundaki kararlılığını bir kez daha tekrar etti.

5 İHH araştırdı: Müslümanlar 5 yıl daha kısa yaşıyor Bugün dünyadaki çatışmaların %60’ının İslam dünyasında yaşandığı ve 2010 yılından itibaren savaşlarda ölenlerin %80’inin Müslüman ülke vatandaşları olduğu belirtildi.

6 Emre Belözoğlu, Sivas maçında oynamak istiyor Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek Emre Belözoğlu'nu dinlendirmek istedi. Ancak kaptan, zorlu Sivas deplasmanında hocasından forma bekliyor.