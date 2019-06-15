Mersin'de uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, Serkan Çelik ise ağır yaralandı.

ARSLAN'IN CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Kazadan Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin’ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze töreni düzenlendi. Sinan Arslan için düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkan katıldı. Burada kılınan namazın ardından Sinan’ın Arslan’ın cenazesi törenle Bursa’ya gönderildi. Kazada ölen diğer Uzman Çavuş Fatih Şahin’in de Tokat’tan gelecek olan ailesi bekleniyor.

















