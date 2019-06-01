Mersin'de yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

İtfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan yavru kedileri dışarı çıkartarak, annelerinin yanına koydu.

"İÇERİDE YAVRU KEDİLER VAR" DEDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yangın, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde oturan Hacı Karadağ isimli vatandaşın evinin odunluğunda çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredekilerin "İçeride yavru kediler var." demesi üzerine yangına müdahalenin yanı sıra kedileri de kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, yavruları tek tek içeriden çıkardı.

KEDİLERİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI

Yara almadan yangından kurtarılan kediler, dışarıda bekleyen annelerinin yanına konuldu.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın, tamamen söndürüldü.













