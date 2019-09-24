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Mersinli yaşlı adam kazadan zıplayarak kurtuldu

Erdemli ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, neredeyse otomobil çarpıyordu. Yaya, kazaya sebebiyet vermemek için son bir hamle yaptı ve kazayı engelledi.

İHA | 24.09.2019 - 15:15..
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Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinden karşıya geçmek isteyen yaşlı bir adam, neredeyse canından oluyordu.

YAYA KOŞMAYA BAŞLADI

Yol kenarına gelen adam, yaya geçidini kullanıp karşıya geçmek için koşmaya başladı.

Mersinli yaşlı adam kazadan zıplayarak kurtuldu

ARABA ÇARPMAK ÜZEREYKEN ZIPLAYINCA KURTULDU

Tam refüje ulaşmasına iki adım kala bir otomobil kendisine çarpmak üzereyken, son bir hamle yaparak zıpladı.

Otomobilin kendisine çarpmasına ramak kala yaptığı bu hamle, yaşlı adamın hayatını kurtardı.

Kazadan zıplayarak kurtuldu VİDEO

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Refüje gelen adam önce elini kaldırdı, sonra yaşadıklarıyla donup kaldı. Bir süre sonra da yanından hızını bile kesmeden devam eden otomobil sürücüsüne, tepki gösterdi.

Yol kenarında motosiklet üzerindeki 2 kişi ise saniyeler içinde yaşanan ilginç olayı şaşkınlıkla izledi.

Mersinli yaşlı adam kazadan zıplayarak kurtuldu

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