Meryem Uzerli'ye 150 bin dolar verdiler

Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, sınır aşan şöhretiyle dünyaca ünlü markaların davetlisi olmaya devam ediyor. Oyuncu, Fransız moda markası Dior'un önceki gün Dubai'deki defilesine, özel davetli olarak katıldı.

Rodin Müzesi'ndeki defilede Dior tasarımı elbise ve çantayla yer alan Meryem Uzerli, güzelliğiyle büyüledi.

MERYEM SULTAN

Oyuncu, defile öncesi gerçekleşen kokteylde de sultanlar gibi karşılandı. Uzerli, pek çok Arap şeyhinin de ilgiyle izlediği defilede, sevgi seliyle karşılaştı.

150 BİN DOLAR

Mütevazı tavırlarıyla takdir toplayan oyuncu, her bir hayranıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Meryem Uzerli, iddiaya göre de Dior'un yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılmak için 150 bin dolara (yaklaşık 821 bin lira) 'evet' dedi.

Dior, resmi Instagram sayfasında Meryem Uzerli'yi paylaşıp, güzelliğine övgü yağdırdı.