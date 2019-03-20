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Meryem Uzerli'ye 150 bin dolar verdiler

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Dior'un defilesine katılım için 150 bin dolar aldı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 12:23..
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Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, sınır aşan şöhretiyle dünyaca ünlü markaların davetlisi olmaya devam ediyor. Oyuncu, Fransız moda markası Dior'un önceki gün Dubai'deki defilesine, özel davetli olarak katıldı.

Meryem Uzerli'ye 150 bin dolar verdiler

Rodin Müzesi'ndeki defilede Dior tasarımı elbise ve çantayla yer alan Meryem Uzerli, güzelliğiyle büyüledi.

MERYEM SULTAN

Oyuncu, defile öncesi gerçekleşen kokteylde de sultanlar gibi karşılandı. Uzerli, pek çok Arap şeyhinin de ilgiyle izlediği defilede, sevgi seliyle karşılaştı.

150 BİN DOLAR

Mütevazı tavırlarıyla takdir toplayan oyuncu, her bir hayranıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Meryem Uzerli, iddiaya göre de Dior'un yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katılmak için 150 bin dolara (yaklaşık 821 bin lira) 'evet' dedi.

Dior, resmi Instagram sayfasında Meryem Uzerli'yi paylaşıp, güzelliğine övgü yağdırdı.

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