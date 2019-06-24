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Mesut Özil 1 milyon TL'lik villasını gezdirdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 08:20..
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Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran’daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul’da geçirdi. Taze çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme’de aldı.

3 BİN 500 METREKARE

Balayını Özil’in Alaçatı’da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.

Mesut Özil sabah saatlerinde bahçede güneşlenirken görüntülendi. Futbolcu, yarım saat sonra ziyaretine gelen arkadaşlarını karşılamaya gitti. Kalabalık grup önce 10 milyon liraya mal olan iki katlı süper lüks evi dolaştı.

Mesut Özil 1 milyon TL'lik villasını gezdirdi

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