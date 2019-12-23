Mesut Özil, PES 2020'nin Çin sürümlerinden kaldırıldı

Arsenal’de forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Doğu Türkistan’daki Müslümanlara karşı yapılanlara tepki göstermiş ve basının da bu duruma sessiz kaldığını vurgulamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arsenal efsanesi Arsene Wenger, Mesut'a destek vererek herkesin fikrini özgürce paylaşma hakkı olduğunu belirtmişti.

PES 2020'NİN ÇİN SÜRÜMÜNDE MESUT YOK

Dünya genelinde oldukça popüler olan futbol oyunu PES, çok tartışılacak bir karar aldı ve Mesut'u, Çin'deki PES 2020'den kaldırdı.

Çin Futbol Federasyonu; konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mesut'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın sert olduğunu ve sporun sevgi ve barış ruhunu bozduğunu belirtti. Ayrıca federasyon, Mesut'un açıklamasının Çinli futbol severlerin duygularını incittiğini ve Mesut'u affetmeyeceklerini açıkladı.





MESUT'UN DOĞU TÜRKİSTAN PAYLAŞIMI

"Ey Doğu Türkistan...

Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!'

Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."

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