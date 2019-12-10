1 Fatih Terim'in transfer listesi Bu sezon her fırsatta bazı futbolcularla yolların ayrılacağını söyleyen Fatih Terim, yönetime ocak ayı transfer dönemi için 5 futbolcunun adını verdi.

2 İstanbul'da otobüs şoförü genç kıza hakaretler yağdırdı Yolcular arasında bulunan bir genç kızı tehdit eden ve diğer yolcularla da tartışan şoför, ekipler tarafından karakola götürüldü.

3 Konya'da iki katlı kerpiç bina çöktü Çöken binada ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 HDP önündeki annelerden biri daha evladına kavuştu Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan anne, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı.

5 MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi GENAR ve KONDA'nın anketlerinin ardından MetroPOLL'ün anketinde de Cumhur İttifakı'nın oyunun yüzde 50'nin üzerinde olduğu görüldü.

6 Cübbeyle dolaşan dolandırıcı avukat Anadolu Adliyesi’ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve "bu dava benim için çerez" dediği kadını 100 bin lira dolandıran kadına, 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.