MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

Türkiye'nin saklı gündeminde erken seçim var.
Muhalefet partileri, hükümete sık sık erken seçim çağrısı yapmaya başladı.
HDP'nin başlattığı bu erken seçim çağrısına CHP de destek verdi. AK Parti ve MHP ise seçimlerin zamanında yapılmasından yana.
Seçim tartışmaları devam ederken, bir yandan da anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya başladı.
GENAR ve KONDA, genel seçim sonuçlarına ilişkin rakamlarını paylaştı. Sonuçlarda Cumhur İttifakı'nın, yüzde 50'nin üzerinde olduğu görüldü.
İŞTE RAKAMLAR
MetroPOLL Araştırma da yaptığı son araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Buna göre; AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 24, MHP yüzde 11, HDP yüzde 12,2, İyi Parti yüzde 9,6, Saadet Partisi ise yüzde 0,9 seviyesinde.