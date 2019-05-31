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Mezarlığa bırakılmış kavanozun içinde cenin bulundu

Kocaeli'de bir mezarlıkta, kavanozun içerisine konulmuş insan cenini bulundu.

DHA | 31.05.2019 - 06:30..
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Gölcük Saraylı Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Mezarlığı’na giren köpeklerinin peşinden giden çocuklar, bir mezarın yanına bırakılan kavanozu gördü. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine polis geldi.

Mezarlığa bırakılmış kavanozun içinde cenin bulundu

BİR AY ÖNCE BIRAKILMIŞ

Polis, kavanozun içerisinde cenin olduğunu belirledi. Adli tıp uzmanı mezarlığa gelirken, kavanozun içerisindeki ceninin yaklaşık 1 ay önce bırakılmış olabileceğini tahmin etti.

Ceninin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi. Ceninin düşük yapan bir kadın tarafından mezarlığa bırakılmış olabileceği tahmin edildi.

Mezarlığa bırakılmış kavanozun içinde cenin bulundu

Mezarlığa bırakılmış kavanozun içinde cenin bulundu






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