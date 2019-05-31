Mezarlığa bırakılmış kavanozun içinde cenin bulundu

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Ankara'da mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Çeşitli mağazaları soyan Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A. ve çalıntı ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ile S.D. olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.