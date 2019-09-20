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Mezuniyetine 1 ay kala kanserden hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden gencin başarı belgesi ve binişi, ailesine takdim edildi.

İHA | 20.09.2019 - 10:33..
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Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Barış İbrahim Dinçer, geçtiğimiz mayıs ayında kanserden dolayı hayatını kaybetti. Fakülteden Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Hasan Şahin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin Altıntaş ile aynı programda görev yapan Öğr.Gör. Mustafa Çeltikçi Dinçer'in ailesini ziyaret ederek, bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.

ANNE OĞLUNUN CÜBBESİNİ GİYDİ

Öğretim görevlileri, ziyarette Dinçer'in başarı belgesi ve binişini de ailesine takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafında Dinçer'in annesinin, oğlunun cübbesini giydiği görüldü.

Mezuniyetine 1 ay kala kanserden hayatını kaybetti

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