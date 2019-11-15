Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

17 Ekim'den bu yana Lübnan halkı sokaklarda hükümeti protesto ediyor.

Protestocuların taleplerinin yerine getirilmeye başlanmasıyla protestolar dinmişti. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'ın "Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." açıklamasından sonra göstericiler tekrar eylemlere başlayarak, Beyrut ve bazı illerde yolları kapatmışlardı.

OSMANLI'YA TERÖR DEVLETİ DEMİŞTİ

Michel Aoun, 1 Eylül tarihinde twitterdan yaptığı paylaşımda Osmanlı'yı "terör devleti" olarak nitelendirmişti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, Lübnanlılar ellerinde Türk bayraklarıyla, Aoun'un bu hakaretine cevap veriyorlar.

"FRANSIZCA YERİNE TÜRKÇE KONUŞURDUN"

Gösteriler sırasında bir Lübnanlı, "Herkes şunu bilsin, Ortadoğu'ya ve Lübnan'a ilk demiryolunu inşa eden Osmanlı Devleti'dir. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Osmanlı işgal devleti olsaydı şuan Fransızca yerine Türkçe konuşurdun." diyerek Aoun'a cevap verdi.

"OSMANLI BİZİM ECDADIMIZDIR"

Sözlerine devam eden Lübnanlı, "Osmanlı bizim ecdadımızdır. Okullarımızı, mabetlerimiz ve Kur'an kurslarımızı inşa ettiler. Onlar işgalci değiller. Kaderin cilvesine bakın, şuan hükümetimizin oturduğu İçişleri Bakanlık Binası'nı Osmanlı inşa etmiştir." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'ya 'terör devleti' diyen Aoun'a Lübnan halkı tepki gösterdi VİDEO