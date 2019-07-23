Microsoft, Elon Musk'ın yapay zeka şirketine yatırım yapacak

Elon Musk ve Sam Altman tarafından 2015 yılında kurulan OpenAI isimli yapay zeka şirketi, insanlığa fayda sağlayacak yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışıyor. Patentlerini ve araştırmalarını halka açık hale getiren şirket, diğer kurum ve araştırmacılarla da çeşitli iş birlikleri yapıyor.

Microsoft, OpenAI yapay zeka şirketine tam 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

İKİ ŞİRKET BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Şirketlerin ortak açıklamasına göre iş birliği kapsamında iki şirket, yeni süper bilgisayar teknolojisi Azure AI’yı oluşturacak ve Elon Musk’la birlikte OpenAI’ı kuran CEO Sam Altman, Microsoft’ın bulut programı için AI teknolojileri üretimi üzerinde çalışacak.

Anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI’ın yeni yapay teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında öncelikli ortağı olacak. Bunun yanında şirket, Azure içinde yapay modelleri kullanacak olan “eşi benzeri görülmemiş ölçüde” bir sayısal platform oluşturacak.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, OpenAI şirketi ile olan yeni iş birliği ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zeka, günümüzün en dönüştürücü teknolojilerinden birisi ve dünyadaki en önemli zorlukları çözme kapsamında büyük bir potansiyele sahip. OpenAI’ın çığır açan teknolojisi ve Azure AI’ın super bilgisayar teknolojisini bir araya getirerek, herkesin bu teknolojiden faydalanabilmesi için yapay zekayı demokratikleştirmeyi hedefliyoruz.”

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