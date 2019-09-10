Microsoft kurucusunun yatı 330 milyon dolara satışa çıktı

1975 yılında Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kuran ve daha sonra geçirdiği bir hastalık nedeniyle şirketten ayrılmak zorunda kalan Paul Allen'ın dev yatı, 330 milyon dolara yeni sahibinin olacak.

İki helikopter pisti ve 13 misafir odasının yanı sıra bir de 10 kişilik denizaltıya ev sahipliği yapan Octopus isimli bu dev yat, 126 metre uzunluğunda bulunuyor.

ÇOK SAYIDA MEKANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

2018 yılında 65 yaşında kanserden ölen Paul Allen, çok sayıda yata sahipti. Octopus ise bu yatların en büyüğü olması nedeniyle oldukça ilgi çekiciydi. Sekiz ay süren tamir işleminin ardından bir yat firması tarafından satışa çıkarılan Octopus; düşük frekanslı gürültüyü ve titreşimi azaltmak için özel olarak tasarlanmış bir zemine, özel bir kayıt stüdyosuna, güvertenin üzerinde özel bir gözlem odasına, plaj kulübüne, havuza, spor salonuna, sauna ve fitness merkezine ev sahipliği yapıyor.





Allen, bu mega yatı genellikle popüler partiler için kullansa da birçok bilimsel araştırmalar için yatı başkalarına da kiraladı. Örneğin 2015 yılında Octopus, Filipinler kıyılarındaki şimdiye kadar yapılmış en güçlü savaş gemilerinden biri olarak kabul edilen II. Dünya Savaşı savaş gemisi Musashi'yi bulmayı başarmıştı.

330 milyon dolarlık dev yat, şu anda Fransa’nın güneyindeki Antibes Limanı'na demirlenmiş durumda ve yeni sahibini bekliyor.





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