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Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

İBB Çin'le dostluk anlaşması imzaladı. Tramvay duraklarına Çince tabela yapıştırıldı. İyi Parti ise tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 15:59..
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Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çin ile imzaladığı dostluk anlaşması kapsamında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki duraklara durakların Çince isimleri yapıştırıldı.

İYİ PARTİ TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Bu tabelalara, CHP'nin Millet İttifakı ortağı İyi Parti ise karşı çıktı. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda İBB'nin Twitter hesabı da etiketlenerek; "Çin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin dilini, dinini ve kültürünü yasaklamışken, İBB'nin otobüs duraklarına Çince tabela koymasının amacını anlayamadık. Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok? @istanbulbld" denildi.

Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

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Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

Millet İttifakı'nda Çince tabela krizi

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