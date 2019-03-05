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Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti.

AA | 05.03.2019 - 20:52..
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Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, görüşmenin gündemine ilişkin detaylar paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

BAKANLIK AÇIKLAMASI

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede genel olarak Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından;

- Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız,

- Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz,

- Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız,

- Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu,

- Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı,

- İki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."


Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye temsilcisi Jefrey ile bir araya geldi VİDEO

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