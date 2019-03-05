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Milli Savunma Bakanı Akar: KKTC ada zenginliğinin paydaşı

Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" ifadelerini kullandı.

AA | 05.03.2019 - 17:26..
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Milli Savunmma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'deki doğalgaz ve enerji rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Akar ve komutanlar, ilk olarak Donanma Komutanlığındaki Tatbikat Kontrol Merkezine gitmişti.

TEMASIMIZ SÜRÜYOR

Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akar, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti. Akar, şunları söyledi:

"Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri değerlendirdik, değerlendiriyoruz."

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