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Milli Savunma Bakanlığından 'Babalar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK personelinin Babalar Günü'nü yayınladığı bir videoyla kutladı.

Haber Merkezi | 16.06.2019 - 09:20..
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Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin 'Babalar Günü'nü unutmadı ve bu özel gün için bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından 'Babalar Günü' mesajı

GÖREV BAŞINDAKİ ASKERLERİN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan videoda Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları'na bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından babalar günü mesajı VİDEO

Milli Savunma Bakanlığından 'Babalar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir mesaj yayınlayarak, "Mehmetçiklerimizi büyük fedakârlıklarla yetiştiren ve daima onlara örnek olan kıymetli babalara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren değerli babaları minnet ve şükranla yâd ederken, şu anda görevlerini ifa eden mensuplarımızın “Babalar Günü”nü kutluyorum." diye konuştu.

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