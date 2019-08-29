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Mimarlar Odası, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

ODTÜ'ye yapılan tünele 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıkan Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş karşı karşıya geldi.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 18:42..
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Mimarlar Odası, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için, 2017 yılında, çalışma başlatıldı.

Ancak yapılan çalışmalara Mimarlar Odası 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıktı.

678 GÜN SONRA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Çalışmaların başladığı tarihten 678 gün sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Mimarlar Odası, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

MANSUR YAVAŞ İTİRAZ ETTİ

Mimarlar Odası kararı sevinçle karşıladı ve alanın yeniden ağaçlandırılmasını istedi. Ancak Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemenin kararına itiraz etti.

TERS DÜŞTÜLER

Mahkeme kararına itiraza daha önce Mansur Yavaş ile birlikte heykel açılışı yaptıkları Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan itiraz geldi.

Mimarlar Odası, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

"YÖNETİM DEĞİŞMİŞ AMA DİL VE ÜSLUP DEĞİŞMEMİŞ"

Eski başkan Melih Gökçek dönemine atıf yapan Candan, "Yönetim değişmiş ama dil ve üslup değişmemiş. 4 bini aşkın ağaç burada bir gecede katledildi. Bu karar inanamadığımız bir şey. Şaka gibi geldi." dedi.

Konuşmasında Mansur Yavaş'ı hedef alan Candan, "Melih Gökçek yönetiminin yanlış politikaları devam ettiriliyor." dedi.

"YOL KAMU YARARINA"

Mansur Yavaş ise yapılan yolun kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek mahkeme kararına karşı çıkıyor.

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Mimarlar Odası, Mansur Yavaş'ı hedef aldı

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