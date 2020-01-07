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Minibüsle çarpıştı, savrularak evin balkonuna girdi

Denizli'de minibüs ile çarpışan kamyonetin kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin balkonuna savrulup alev aldığı kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 07.01.2020 - 16:00..
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Geçtiğimiz hafta sonu Denizli Çivril-Uşak kara yolu Karabedirler kavşağında kırmızı ışık nedeniyle meydana gelen kazada, Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Ramazan Aydoğmuş yönetimindeki 20 ED 585 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki Şöhret Kilitçi (67) isimli kadının evinin balkonuna çarptı.

Minibüsle çarpıştı, savrularak evin balkonuna girdi

YANMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Çarpmanın etkisi ile kamyonet bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü ile yolcu olarak bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, yaralı olmalarına rağmen son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.

Kaza yapan kamyonet evin balkonuna çarpıp alev aldı İZLE

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerasında, minibüsün yolda ilerleyerek kavşağa girdiği, ardından yolun sağından gelen kamyonetin hızla minibüse çarptığı ve kontrolden çıkan kamyonetin duvara savrulup kısa süre sonra alev aldığı anbean görüldü.

Minibüsle çarpıştı, savrularak evin balkonuna girdi

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