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Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı

İstanbul’da polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüsün kapıları açılınca polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Minibüsün kasasında tankların içerisinde 3 ton kaçak mazot bulundu.

İHA | 21.12.2019 - 09:29..
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İstanbul Sultanbeyli’de yolda ilerleyen minibüsü şüphe üzerine durduran Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta incelemelerde bulundu.

Polisin yaptığı sorgulamasında minibüsün yakalaması olduğu ve icra satış şerhi konulduğu ortaya çıktı.

Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı

3 TON KAÇAK AKARYAKIT

Minibüste yapılan incelemede 3 adet tank varil içinde kaçak mazot olduğu belirlendi. Faturası veya sevk irsaliyesi olmayan mazotun miktarının 3 ton olduğu tespit edildi.

Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı

PARA CEZASI KESİLDİ

Araç sürücüsüne trafik yönünden çeşitli maddelerden toplam 7 bin 581 TL idari para cezası uygulandı. Araç sürücüsü Abdulkadir B. ve yolcu Eyyüp C. isimli şahıslar gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı

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