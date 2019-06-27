taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7711
Euro
6.5735
Altın
1409.79
Borsa
94831.19
Gram Altın
261.434

"Mis/Akkuş Zambağı"nın koparılma cezası: 60 bin TL

İlk defa 1993 yılında tespit edilen, yapılan 5 yıllık çalışma sonrasında literatüre alınan "Mis/Akkuş Zambağı"nı koparanlar, her kök için 60 bin lira ceza ödeyecek.

AA | 27.06.2019 - 03:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zengin floraya sahip Ordu, 130'u endemik olmak üzere bin 700'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Akkuş ilçe kırsalında dağlık bölgede haziran ayında kendisini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan soğanlı bitki türü Mis/Akkuş Zambağı, meraklıları bölgeye çekiyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce korunan türün çiçek açmasıyla birçok bölgeden fotoğraf tutkunları da yöreye gelmeye başladı.

Bitkinin yaklaşık 2 bin rakımlı yörede yetiştiğini kaydeden Yılmaz, "Mis/Akkuş Zambağı"nın orman sahalarının önemli kısmında görüldüğünü bildirdi.

CEZASI 60 BİN TL

Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olarak tüm ormanları korumakla görevlendirildiklerini belirterek, "Korumasını yaptığımız bitkilerden biri de Mis/Akkuş Zambağı. Bitki endemik bir tür olduğundan zaten koruma altındadır. Bu zambağın bir tanesinin kökünün koparılması ya da yerinin değiştirilmesinin cezası her bir kök için 60 bin liradır." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

32
Eyfel’in çevresi plaja döndü

Eyfel’in çevresi plaja döndü

19
Hollanda, Yahudi Soykırımı nedeniyle tazminatı ödeyecek

Hollanda, Yahudi Soykırımı nedeniyle tazminatı ödeyecek

8
Televizyon başında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli

Televizyon başında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli

4
Robotlar 2030'a kadar 20 milyon insanı işsiz bırakacak

Robotlar 2030'a kadar 20 milyon insanı işsiz bırakacak

11
Çorum'da 1 kişi gölette boğuldu

Çorum'da 1 kişi gölette boğuldu

0
Venezuela'da yeni bir darbe girişimi önlendi

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi önlendi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir