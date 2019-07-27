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Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Darbeci general Sisi'nin cumhurbaşkanlığında yönetilen Mısır'da, ordunun karnaval sirkini andıran gösterisi alay konusu oldu.

Haber Merkezi | 27.07.2019 - 07:00..
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Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

2013 yılında Mısır'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini Cumhurbaşkanı seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve İsrail ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan ordusunu modernize etmeye çalışıyor.

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

MISIR ORDUSUNDAN "SİRK GİBİ" GÖSTERİ

Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

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