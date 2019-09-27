taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6704
Euro
6.1956
Altın
1506.51
Borsa
101940.34
Gram Altın
274.545
Bitcoin
45477.61

Mısır'da gösterilere katılan yaklaşık bin kişi sorgulandı

Son dönemde 5 vilayette düzenlenen rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı iddia edilen yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı ve savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

AA | 27.09.2019 - 06:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

D

Mısır yerel basınında geçen haberlere göre Başsavcısı Hamade es-Savi yaptığı açıklamada, geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin avukatları eşliğinde sorguya çekildiğini bildirdi.

İLK RESMİ AÇIKLAMA

İlk kez resmi ağızdan ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği kabul edilen açıklama, gözaltına alınanlardan bazılarının 5 vilayetteki çeşitli bölgelerde gösterilere katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

PROTESTOLARIN ÇOĞU KÖTÜYE GİDEN EKONOMİ

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlardan bazılarının, gösterilere katılmalarına ülkede kötüye giden ekonomik durumu gerekçe gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada, gözaltındakilerden suç işleme kastı dışında gösterilere katılanların serbest bırakılacağı kaydedildi.

Resmi açıklamada yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmesine rağmen uluslararası insan hakları raporlarına göre söz konusu sayının 2 bine yakın olduğu öne sürüldü.

Kahire'deki gösterilerin düzenlendiği bölgede aralarında Filistin İslami Cihad Hareketine bağlı kişilerin de bulunduğu bazı yabancıların gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada Başsavcılık, ülkeye zarar vermek için halkı kullanan planların içinde yer almamaları yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul depreminin sesi kaydedildi

47
İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

65
İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

97
Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

33
Avcılar'daki cami minaresinin depremde yıkılış anı

Avcılar'daki cami minaresinin depremde yıkılış anı

13
Bir deprem de Balıkesir’de

Bir deprem de Balıkesir’de

4
Hatay'da itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı

Hatay'da itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir