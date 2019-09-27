Mısır'da gösterilere katılan yaklaşık bin kişi sorgulandı

Mısır yerel basınında geçen haberlere göre Başsavcısı Hamade es-Savi yaptığı açıklamada, geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin avukatları eşliğinde sorguya çekildiğini bildirdi.

İLK RESMİ AÇIKLAMA

İlk kez resmi ağızdan ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği kabul edilen açıklama, gözaltına alınanlardan bazılarının 5 vilayetteki çeşitli bölgelerde gösterilere katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

PROTESTOLARIN ÇOĞU KÖTÜYE GİDEN EKONOMİ

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlardan bazılarının, gösterilere katılmalarına ülkede kötüye giden ekonomik durumu gerekçe gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada, gözaltındakilerden suç işleme kastı dışında gösterilere katılanların serbest bırakılacağı kaydedildi.

Resmi açıklamada yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmesine rağmen uluslararası insan hakları raporlarına göre söz konusu sayının 2 bine yakın olduğu öne sürüldü.

Kahire'deki gösterilerin düzenlendiği bölgede aralarında Filistin İslami Cihad Hareketine bağlı kişilerin de bulunduğu bazı yabancıların gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada Başsavcılık, ülkeye zarar vermek için halkı kullanan planların içinde yer almamaları yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.