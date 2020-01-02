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Mısır'dan tezkere kararına tepki

Türkiye'nin Libya'ya asker yollamasına ilişkin tezkere Meclis'ten geçince ilk tepki Mısır'dan geldi.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 19:07..
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Mısır'dan tezkere kararına tepki

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı hamleyle dengeleri yeniden oluşturdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmıştı.

Mısır'dan tezkere kararına tepki

İmzaalardan sonra Türkiye'nin gündeminde Mehmetçik, Libya'ya gitsin mi gitmesin mi vardı...

Türkiye'nin  Libya’ya asker göndermesini öngören tezkere bugün TBMM’de oylandı.

AK Parti ve MHP2nin desteğiyle karar Meclis'ten geçti ve Mehmetçik Libya2ya gidecek...

Mısır'dan tezkere kararına tepki

SİSİ TUTUŞTU

Oylamadan çok kısa bir süre sonra darbeci Sisi’nin Mısır’ı tezkereyi eleştiren bir açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir hamle Akdeniz bölgesindeki istikrarı olumsuz etkileyecektir” ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunuldu.

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