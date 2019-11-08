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MİT mensubu olduklarını söyleyip dolandırıcılık yaptılar

Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan çift yakalandı.

DHA | 08.11.2019 - 14:44..
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İ.Ö. ile sevgilisi A.S., kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin 650 bin liralık dairesini baskı yaparak almaya çalıştığı, iki kişiyi de yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

MİT'ÇİYİZ DEDİLER EVİNE ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, MİT mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi.

Şikâyetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.Ö. ile kendisine yardım eden sevgilisi A.S.'yi gözaltına alındı.

2 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden vekâletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu, şüphelilerin iki kişiyi de 20 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MİT mensubu olduklarını söyleyip dolandırıcılık yaptılar

MİT mensubu olduklarını söyleyip dolandırıcılık yaptılar

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