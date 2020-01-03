Kandil’de yakalanan 2 teörist Türkiye'ye getirildi

Van'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü, PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon düzenledi.
İKİ KADIN TERÖRİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Ekipler sınır ötesi operasyonla, Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.
TUTUKLANDILAR
Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi.
Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde, 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.