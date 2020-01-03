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Kandil’de yakalanan 2 teörist Türkiye'ye getirildi

Sınır ötesi operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 03.01.2020 - 09:24..
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Van'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü, PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon düzenledi.

İKİ KADIN TERÖRİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ekipler sınır ötesi operasyonla, Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.

Kandil’de yakalanan 2 teörist Türkiye'ye getirildi


TUTUKLANDILAR

Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde, 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

Kandil’de yakalanan 2 teörist Türkiye'ye getirildi


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