Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.

NEGATİFE ÇEVRİLDİ

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada İngiltere’nin "Aa2" seviyesinde olan kredi notunun sabit tutulduğu, fakat kredi notunun görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtildi.

''KAMU BORCU YÜKSEK SEVİYEDE''

Moody’s’in açıklamasında, İngiltere’nin kredi notunun ileride düşürülebileceği de belirtilirken, kamu borcunun yüksek seviyede bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada İngiltere’nin toplam 1,8 trilyon sterlin seviyesindeki kamu borcunun ülkeyi olası şoklara maruz bırakabileceği bildirilirken, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin kurumsal güçte aşınmaya neden olduğu, bunun da ülkenin finansal itibarını tehdit ettiği belirtildi.

Moody’s, İngiltere ve Fransa'yı “Aa2” ile Almanya’yı ise bu ülkelerin üzerinde “AAA” notuyla değerlendirdiğini belirtti.