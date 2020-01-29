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Moody's'ten koronavirüse ilişkin ekonomik uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

AA | 29.01.2020 - 09:06..
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir.” ifadeleri yer aldı.

'EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENİR'

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Moody’s açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.

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