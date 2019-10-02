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Motorine 14 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek. Bu indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

AA | 02.10.2019 - 17:40..
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Gece yarısından sonra motorin indirime geçiyor.

14 kuruşluk indirim, pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruş devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6.56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.47 liradan 6.40 liraya, İzmir'de 6.59 liradan 6.52 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARINI HESAPLAMA

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ÖTV AYARLAMASIYLA TÜKETİCİYE ZAM YANSITILMIYOR

Petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, eşel mobil sistemi kapsamında yapılan ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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