taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Motorla denize uçtu, yardımına balıkçılar koştu

Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adam, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DHA | 01.06.2019 - 23:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, Çatladıkapı sahilinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., Ramazan K. ile birlikte motosikletle sahile balık tutmaya geldi.

Ramazan K. balık tutarken arkadaşı Mehmet D., anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binerek sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. aracın kontrolünü kaybederek, denize uçtu.

Motorla denize uçtu, yardımına balıkçılar koştu

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Mehmet D.'nin çırpındığını gören balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı balıkçılar oltalarını bırakarak, Mehmet D.'yi kurtarmak için denize girdi. Balıkçılar, suya düşen adamı kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Denizin düşen motosikletin çıkarılması için vinç ve özel dalgıçlara bilgi verildi. Dalgıçlar motosikleti denizden çıkardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafikte Halit Ergenç'e saldırdılar

Trafikte Halit Ergenç'e saldırdılar

266
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

549
Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

118
Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

100
Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

316
Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

212
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir